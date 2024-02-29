Силовые структуры
Мобилизованный россиянин получил 6 лет за полугодовую самоволку
В Магнитогорске мобилизованного осудили на 6 лет за полугодовую самоволкуСюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Магнитогорский военный суд Челябинской области приговорил военнослужащего к 6 годам колонии общего режима за полугодовую самоволку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.
Фигуранта признали виновным в преступлении по статье 337 («Самовольное оставление части или места службы») УК РФ. Установлено, что 2 мая мужчина, будучи мобилизованным, решил уклониться от прохождения военной службы и без уважительных причин самовольно оставил часть. Время вне части он провел по своему усмотрению, а вернулся на службу только 27 октября 2023 года.
Ранее сообщалось, что российские военные заморозили в подвале сбежавшего с СВО сослуживца.