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12:14, 29 февраля 2024Силовые структуры

Мобилизованный россиянин получил 6 лет за полугодовую самоволку

В Магнитогорске мобилизованного осудили на 6 лет за полугодовую самоволку
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Магнитогорский военный суд Челябинской области приговорил военнослужащего к 6 годам колонии общего режима за полугодовую самоволку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Фигуранта признали виновным в преступлении по статье 337 («Самовольное оставление части или места службы») УК РФ. Установлено, что 2 мая мужчина, будучи мобилизованным, решил уклониться от прохождения военной службы и без уважительных причин самовольно оставил часть. Время вне части он провел по своему усмотрению, а вернулся на службу только 27 октября 2023 года.

Ранее сообщалось, что российские военные заморозили в подвале сбежавшего с СВО сослуживца.

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      Илона Палей
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