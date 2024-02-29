На Украине анонсировали перестановки в командовании ВСУ

Депутат Гончаренко анонсировал перестановки на уровне комбригов и генералов ВСУ

В командовании Вооруженных сил Украины (ВСУ) произойдут новые кадровые перестановки. Об этом депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, перестановки пройдут на уровне комбригов и генералов ВСУ. Он также уточнил, что в отношении некоторых генералов начали проводить расследование.