На Украине анонсировали перестановки в командовании ВСУ
Депутат Гончаренко анонсировал перестановки на уровне комбригов и генералов ВСУ
В командовании Вооруженных сил Украины (ВСУ) произойдут новые кадровые перестановки. Об этом депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) сообщил в своем Telegram-канале.
По его словам, перестановки пройдут на уровне комбригов и генералов ВСУ. Он также уточнил, что в отношении некоторых генералов начали проводить расследование.