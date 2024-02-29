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15:57, 29 февраля 2024Экономика

Названы направления трат списываемых по предложению Путина долгов регионов

Силуанов: регионы смогут направить списанные долги на развитие инфраструктуры
Антон Силуанов

Антон Силуанов. Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Российские регионы смогут направить на развитие инфраструктуры списываемые средства, которые они должны были начать возвращать государству в рамках платежей по бюджетным кредитам, рассказал глава Минфина РФ Антон Силуанов, слова которого приводит ТАСС.

Так министр прокомментировал озвученную президентом страны Владимиром Путиным инициативу о списании двух третей задолженности по кредитам, предоставленным регионам. Мера позволит субъектам РФ сохранять 200 миллиардов рублей ежегодно с 2025 по 2028 год.

По словам Силуанова, эти средства будут тратиться на местах «на модернизацию коммунальной инфраструктуры и развитие инфраструктуры в целом». Также он отметил, что ведомство найдет ресурсы на исполнение всех целей новых нацпроектов, которые в ходе послания к Федеральному собранию предложил запустить глава государства.

«Сейчас главное — определиться с ресурсным обеспечением, это будет сделано в этом году», — цитирует РИА Новости министра финансов.

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      Дмитрий Воронин
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