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15:12, 29 февраля 2024Наука и техника

Определено происхождение органики на Марсе

Scientific Reports: определено происхождение органики на Марсе

Изображение: Shungo Koyama / phys.org

Ученые Университета Тохоку в Японии определили вероятное происхождение органических материалов на Марсе. Согласно результатам исследования, опубликованного в журнале Scientific Reports, они могли возникнуть из атмосферного формальдегида.

Формальдегид представляет собой простое органическое соединение, которое является предшественником жизненно важных биомолекул. Эти биомолекулы, например, аминокислоты и сахара, служат фундаментальными строительными блоками для белков и РНК, важнейших компонентов жизни.

Исследователи смоделировали потенциальный состав атмосферы раннего Марса, чтобы определить, в каких количествах формальдегид мог существовать на планете в древние времена. Модель была построена с предположением, что атмосфера была богата углекислым газом, водородом и окисью углерода.

Оказалось, что марсианская атмосфера могла обеспечить условия для непрерывного синтеза формальдегида, что потенциально могло привести к формированию различных органических соединений. Таким образом, органические материалы, обнаруженные на поверхности Марса, могли возникнуть из атмосферных источников, особенно в течение двух самых ранних геологических периодов планеты.

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      Александр Еникеев
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