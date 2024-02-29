48-летняя женщина рассказала о своей первой оргии

Редактор Люси Робер рассказала, как съездила на первую в жизни оргию. Ее откровения публикует The Times.

48-летняя женщина призналась, что сильно волновалась, направляясь на секс-вечеринку, которая проходила в особняке под Лондоном. На мероприятие пригласили больше 800 гостей, все участники должны были прийти в смокингах или вечерних платьях и масках. Всех присутствующих на входе заставили выключить и убрать телефоны.

По словам Робер, большинство гостей были белыми, на вид им было около 30 лет. В начале мероприятия ведущий напомнил всем о главных правилах: надо обязательно спрашивать потенциального партнера о согласии, нельзя ни до кого дотрагиваться без разрешения, а мужчины не могут первые предлагать секс женщинам. Однако большинство присутствующих едва ли его слушали.

Робер разговорилась с девушкой, которая призналась, что чаще всего ходит на подобного рода мероприятия с подругами. Она объяснила, что обычно не рискует звать на секс-вечеринки партнера, особенно если они недавно начали встречаться, потому что не знает, как он отреагирует.

Секс-комнаты на вечеринке открывались в десять вечера. Примерно 20 процентов присутствующих сразу устремились туда, причем секьюрити на входе следил, чтобы люди не проходили туда поодиночке. Оставшиеся снаружи могли потанцевать на дискотеке под хиты вроде Billie Jean и Dancing Queen. По словам Робер, атмосфера чем-то напоминала свадьбу.

Затем женщина решила все же подняться наверх, подговорив пришедшую с ней подругу притвориться парой. У входа в первую комнату стояла миска с презервативами. Внутри стояли три большие двуспальные кровати с красными простынями, сдвинутые вместе. На каждой двуспальной кровати сидело по десять обнаженных людей, преимущественно парами. Были и те, кто раздевались или просто стояли вокруг постелей.

В нескольких других комнатах никого не было, а в конце коридора расположилась комната доминатрикс. Также в одной из комнат были разнообразные кресты и клетки, но, по мнению, Робер, люди там очень стеснялись и не получали должного удовольствия от утех.

Внизу, по ее словам, люди вели себя куда раскрепощеннее. При этом окружающие говорили об обыденных вещах: от ипотеки до выбора школ для детей.

Здесь явно существовал свой, этикет, которому можно было научиться только путем ассимиляции. У меня было похожее чувство, когда я впервые пошла кататься на лыжах в 40 лет — там была своя скрытая культура, мода и язык Люси Робер

Робер рассказала, что в течение следующих двух с половиной часов поднималась наверх еще пять раз. За это время она поняла, что большинство пар пришли на вечеринку, чтобы заняться сексом на публике, а не найти кого-то еще. По ее словам, через какое-то время на кроватях стало так много людей, что красные простыни уже нельзя было разглядеть. Комната была наполнена звуками женских стонов и криков.

Редактор и ее подруга ушли с вечеринки незадолго до ее окончания в час ночи. Подруга была довольна, потому что успела поцеловаться с диджеем. Сама Робер отметила, что не нашла происходящее ни возбуждающим, ни отвратительным, но странно трогательным. Ей понравилось, что люди, у которых есть потребность публично заняться сексом, могут безопасно осуществить это желание.

Также перед уходом к ним подошла женщина и попросила закурить. Она призналась, что тоже была на секс-вечеринке первый раз, но поняла, что подобные мероприятия не для нее. Незнакомка добавила, что «не все хотят заниматься этим на публике» и уехала домой на такси в объятьях смущенного мужа.

Ранее свингер из Великобритании, побывавший на десятках секс-вечеринок в стране, рассказал об их темной стороне. По его словам, люди не всегда идут на подобные мероприятия добровольно.