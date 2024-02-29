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20:29, 29 февраля 2024Забота о себе

Парам в возрасте назвали способы наладить отношения

Фото: goodluz / Shutterstock / Fotodom

Во время кризиса среднего возраста распадается каждый четвертый брак, однако при желании его можно спасти, заявила психолог Ирина Молвинская. Способы наладить отношения специалистка назвала парам в возрасте в ходе беседы с «Лентой.ру».

Пожилые люди часто осознают, что хотят пожить для себя после того, как дети уже выросли, а с супругом осталось мало точек соприкосновения, рассказала Молвинская. Однако при желании большинство отношений можно сохранить, если партнеры будут готовы немного поработать над взаимодействием.

«Именно в возрасте старше 45 лет, когда дети выросли, карьера на пике, люди чаще задумываются, чего они на самом деле хотят от жизни, какой смысл имеют отношения, — прокомментировала психолог. — Построение отношений в этом возрасте требует особого внимания и глубокого понимания друг друга. Социальные обязательства (ипотека, взросление детей) уже не являются опорой, а значит, нужно искать новые, более глубокие и смысловые привязки друг к другу».

Социальные скрепы и обязательства в этом возрасте уже не работают. Нужно искать и прорабатывать другие, гораздо более личные и глубинные опоры в жизни, получать кайф от нахождения рядом именно с этим человеком, а не с абстрактной фигурой по имени «отец моих детей»

Ирина Молвинскаяпсихолог

Молвинская рекомендовала открыто говорить с партнером о своих мечтах. Ресурсов на реализацию чего-то, на что ранее не хватало времени, в зрелом возрасте достаточно. «Воплощать в жизнь совместные мечты очень интересно! Общие цели приносят много теплоты и глубины в, казалось бы, потухшие отношения», — заверила психолог.

На пользу отношениям пойдет отпуск вдвоем, продолжила психолог. Необязательно это должны быть Мальдивы, но и не общая дача. Идеальным станет любой город соседний с местом проживания. Подобные поездки необходимо повторять минимум дважды в год.

Потратьте несколько вечеров на личные фото. Найдите фото, где вы с партнером вдвоем. Под каждой найденной фотографией напишите небольшое эссе: где это, что вы там делали, что чувствовали оба и по отдельности, куда потом отправились, сделав эту фотографию. Позже просмотр этих фото поможет справиться со стрессом или тревогой

Ирина Молвинскаяпсихолог
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Также Молвинская рекомендовала спланировать с партнером следующий период жизни лет на семь-десять. Необходимо расписать поездки, увлечения, обучения, ремонты, стройки, возможно, переезды. «Пусть лучше что-то из этого не получится или вы совместно передумаете, чем возникнет вакуум в целях. Помните: в 50 вы свободны как никогда, поэтому не стесняйтесь писать все то, что не успели в молодости», — считает Молвинская.

Ранее Молвинская назвала простые способы научиться получать удовольствие в постели. По ее словам, чувственность в первую очередь зависит от уверенности в своей сексуальности.

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      Вера Владзиевская
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