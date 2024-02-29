Пассажирский самолет объявил тревогу и экстренно сел из-за треснувшего стекла

Самолет American Airlines экстренно сел в Массачусетсе из-за треснувшего стекла

Пассажирский самолет авиакомпании American Airlines, летевший в Испанию, экстренно сел в Массачусетсе из-за треснувшего лобового стекла. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что рейс вылетел из Нью-Йорка в 19:28, но спустя два часа полета капитан воздушного судна объявил тревогу второго уровня. Это значило, что лайнер испытывает серьезные трудности. В тот момент воздушное судно пролетало над Атлантическим океаном.

Самолет благополучно смог приземлиться в 22:14. Борт отправили на осмотр.

Ранее летевший в Сочи пассажирский самолет экстренно сменил курс и сел в другом месте. Непредвиденная ситуация произошла с лайнером, следовавшим в популярный курортный город из Санкт-Петербурга в четверг, 29 февраля.