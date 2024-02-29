Пентагон захотел возвращения России к переговорам о стратегической стабильности

В Пентагоне захотели возвращения РФ к переговорам о стратегической стабильности

Пентагон хотел бы возвращения России к переговорам по вопросам стратегической стабильности. С таким заявлением на слушаниях в американском Сенате выступил глава Стратегического командования Вооруженных сил США генерал Энтони Коттон, его цитирует ТАСС.

«Я совершенно точно сторонник договоров. Но все должны следовать правилам. Так что да, я бы хотел, чтобы Китай сделал шаг вперед и захотел провести с нами переговоры. Безусловно, я бы хотел, чтобы Россия вернулась», — сказал он.

Коттон также добавил, что возвращение Москвы и Пекина к переговорам о контроле вооружений «может произойти, а может и нет».

Ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что предпосылок для контактов России с США по контролю над вооружениями нет из-за политики Вашингтона.