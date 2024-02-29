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17:28, 29 февраля 2024Забота о себе

Перечислены важные причины начать чистить язык

Стоматолог Давидян: чистка языка улучшит здоровье сердца и ЖКТ

Фото: Aleksandra Voinova / Shutterstock / Fotodom

Правильная чистка языка позволит снизить количество бактерий в ротовой полости, рассказал врач-стоматолог-хирург, имплантолог, пародонтолог, профессор Арам Давидян. Эту и другие важные причины начать чистить язык он перечислил в беседе с aif.ru.

По словам Давидяна, очищение ротовой полости при чистке языка скребком улучшит здоровье десен, ЖКТ и сердца. Кроме того, эта процедура обеспечит более свежее дыхание и улучшение вкусовой чувствительности.

Скребком для языка, уточнил врач, лучше пользоваться утром и вечером перед чисткой зубов. По его словам, нужно высунуть язык перед зеркалом и чистить движениями от корня языка к кончику, слегка надавливая. Всего, добавил врач, делать нужно два-три движения, после каждого из которых обязательно ополаскивать скребок под проточной водой, чтобы смыть счищенный налет и не допустить его попадания в горло. После чистки языка нужно прополоскать рот, тщательно промыть и поставить сушиться скребок.

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Он отметил, что пациентам с патологией сердечных клапанов, имеющих кардиостимуляторы, искусственные суставы, внутривенные катетеры нужно чистить язык осторожно и после консультации с врачом.

Ранее стоматолог Лилия Кузьменкова дала рекомендации по уходу за полостью рта в поездке. Для удобства в путешествие Кузьменкова посоветовала брать мини-версии привычных гигиенических средств: зубных паст, ирригаторов, жидкостей для полоскания полости рта.

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      Александра Лисица
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