Перечислены важные причины начать чистить язык

Стоматолог Давидян: чистка языка улучшит здоровье сердца и ЖКТ

Правильная чистка языка позволит снизить количество бактерий в ротовой полости, рассказал врач-стоматолог-хирург, имплантолог, пародонтолог, профессор Арам Давидян. Эту и другие важные причины начать чистить язык он перечислил в беседе с aif.ru.

По словам Давидяна, очищение ротовой полости при чистке языка скребком улучшит здоровье десен, ЖКТ и сердца. Кроме того, эта процедура обеспечит более свежее дыхание и улучшение вкусовой чувствительности.

Скребком для языка, уточнил врач, лучше пользоваться утром и вечером перед чисткой зубов. По его словам, нужно высунуть язык перед зеркалом и чистить движениями от корня языка к кончику, слегка надавливая. Всего, добавил врач, делать нужно два-три движения, после каждого из которых обязательно ополаскивать скребок под проточной водой, чтобы смыть счищенный налет и не допустить его попадания в горло. После чистки языка нужно прополоскать рот, тщательно промыть и поставить сушиться скребок.

Он отметил, что пациентам с патологией сердечных клапанов, имеющих кардиостимуляторы, искусственные суставы, внутривенные катетеры нужно чистить язык осторожно и после консультации с врачом.

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