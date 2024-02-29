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10:42, 29 февраля 2024Культура

Подавшему в суд из-за «танчиков» Бари Алибасову отказали в иске

Суд отказался рассматривать иск Бари Алибасова к «М.Видео» из-за World of Tanks

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Пресненский суд Москвы отклонил иск музыкального продюсера Бари Алибасова к торговой сети «М.Видео» из-за проблем с игрой World of Tanks. Об этом пишет Telegram-канал «МК: срочные новости».

Причиной стало то, что основатель группы «На-На» неправильно оформил документы. Отмечается, что это уже не первый раз, когда суд отклоняет иск продюсера. До этого Алибасову предложили заявить магазину досудебную претензию, однако, по данным канала, юристы оспорили это решение.

Ранее Бари Алибасов раскрыл детали разбирательства «из-за танчиков».

В конце сентября сообщалось, что продюсер подал в суд из-за игры World of Tanks. Отмечалось, что в «М.Видео» Алибасову приобрели игровой ноутбук за 200 тысяч рублей, однако он «не тянул даже танчики». По словам стороны истца, устройство неоднократно сдавали в ремонт по гарантии, но компьютер продолжал «тормозить».

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      Варвара Кошечкина
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