Председатель Народного совета ДНР поделился ожиданиями от послания Путина
Председатель Народного совета Донецкой народной республики (ДНР) Артем Жога поделился ожиданиями от предстоящего послания Федеральному собранию, с которым президент России Владимир Путин выступит в Гостином дворе в Москве. Его комментарий привел телеканал «Звезда».
Он отметил, что бойцы специальной военной операции (СВО) надеются, что глава государства даст новые указания.
«Как будем воевать, где те границы, куда дойти, какие задачи. Два года СВО. Может будут новые вводные организации ведения боевых действий, задачи, которые нужно выполнить военнослужащим», — заявил Жога.
До этого журналисты заметили военных в Гостином дворе перед посланием президента Путина.
Президент России огласит послание 29 февраля в 12:00. В речи от 2023 года российский лидер объявил, что Москва приостанавливает участие в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.