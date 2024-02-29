Путин анонсировал развитие Севморпути

Путин: Россия будет развивать Севморпуть и наращивать арктический флот

Россия будет наращивать арктический флот и развивать Северный морской путь, обеспечивая по нему круглогодичную навигацию. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию в Гостином Дворе. Трансляция послания велась в Telegram-канале Кремля.

«В зоне особого внимания дальнейшее развитие Северного морского пути. Мы приглашаем зарубежные логистические компании, государства активно использовать возможности этого глобального транспортного коридора. В прошлом году по нему прошло 36 миллионов тонн грузов», — сказал президент, отметив, что такой показатель Севморпути в пять раз больше рекордных со времен СССР.

Помимо этого, Путин анонсировал увеличение грузооборотов портов на севере России, в том числе Мурманского транспортного узла, а также напомнил о новых ледоколах, которые строятся в стране.

Северный морской путь соединяет Баренцево море и Берингов пролив, это кратчайший путь между Европой и Азией. Протяженность составляет 5556 километров. Значение пути растет на фоне эскалации в районе Суэцкого канала — мировые логистические компании стали отказываться от прохода по Красному морю из-за участившихся атак со стороны йеменских хуситов.