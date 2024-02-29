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12:58, 29 февраля 2024Россия

Путин анонсировал запуск еще одного нацпроекта

Президент России Путин: будет запущен нацпроект «Молодежь России»

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

В России будет запущен еще один нацпроект — «Молодежь России». Его анонсировал президент России Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию в Гостином Дворе. Его трансляция ведется в Telegram-канале Кремля.

Путин подчеркнул, что проект будет запущен уже в 2024 году. «Это будет проект о будущем и для будущего нашей страны», — объявил глава государства.

Кроме того, в ходе послания Путин анонсировал другой новый нацпроект — «Семья». Его целью станет поддержка семей и повышение рождаемости.

В Кремле заявляли, что тезисы президента России Владимира Путина, озвученные в ходе его послания Федеральному собранию, будут распространяться на более дальние сроки, чем 2030 год.

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      Марк Леонов
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