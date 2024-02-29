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12:13, 29 февраля 2024Россия

Путин начал оглашать послание Федеральному собранию

Президент России Путин начал оглашать послание Федеральному собранию
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Сергей Бобылев / Sputnik / Пресс-служба Президента РФ / Reuters

Президент России Владимир Путин начал оглашать послание Федеральному собранию. Трансляция ведется в Telegram-канале Кремля.

Как ранее рассказал сам глава государства, предстоящее послание Федеральному собранию будет постановкой задач на ближайшие шесть лет.

«Это не просто разговор, это постановка задач, которые, конечно, мы стремимся развивать и добиваться их решения. Ну а с учетом внутриполитического календаря это будет постановка задач на ближайшие как минимум шесть лет», — сказал он.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Путин огласит послание не только как действующий глава государства, но и как кандидат на президентский пост, сообщает РИА Новости. Во многом это будет его программа, в послании будут озвучены тезисы и на более дальние сроки, чем 2030 год, добавил представитель Кремля.

Согласно Конституции, президент раз в год обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране, а также об основных направлениях внутренней и внешней политики государства. В таких выступлениях он обозначает задачи на перспективу и излагает свою оценку текущей ситуации.

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      Игорь Дмитров
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