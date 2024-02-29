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12:25, 29 февраля 2024Россия

Путин объявил минуту молчания по павшим героям

Президент России Путин объявил минуту молчания по павшим героям

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин объявил минуту молчания по павшим героям. Об этом он заявил во время оглашения послания Федеральному собранию в Гостином дворе, трансляция которого ведется в Telegram-канале Кремля.

Глава государства также отметил, что Россия всегда будет помнить своих павших героев.

В декабре Путин во время заседания коллегии Минобороны объявил минуту молчания по павшим на специальной военной операции (СВО). Открывая заседание, Путин поблагодарил всех российских военных за службу и добросовестное выполнение обязанностей.

Ранее на церемонии по случаю Дня Героев Отечества Путин рассказал, что поражен подвигами российских военных на специальной военной операции. По его словам, они обладают такой же силой духа и характером, которые отличали защитников Отечества.

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      Никита Абрамов
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