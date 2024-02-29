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12:57, 29 февраля 2024Мир

Путин описал восприятие Западом конфликта на Украине фразой «какие-то мультики»

Путин: страны Запада забыли, что такое война, для них это все какие-то мультики

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Западные страны не помнят, что такое война, для них это все — «какие-то мультики». Об этом заявил президент России Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию в Гостином Дворе. Его трансляция ведется в Telegram-канале Кремля.

«Это люди, которые не прошли через тяжелые испытания, они уже забыли, что такое война. Мы, даже наше сегодняшнее поколение, прошли через такие тяжелые испытания во время борьбы с международным терроризмом на Кавказе. Сейчас в условиях конфликта на Украине то же самое происходит. Они [западные страны] думают, что для них это все — мультики какие-то», — отметил президент.

Ранее президент России Путин заявил об ответственности Запада в разжигании конфликтов на Ближнем Востоке и на Украине.

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      Лина Пивоварова
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