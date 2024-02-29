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14:13, 29 февраля 2024Россия

Путин рассказал о постоянных встречах с участниками спецоперации

Путин: постоянно встречаюсь с участниками специальной военной операции

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин рассказал, что постоянно встречается с участниками специальной военной операции (СВО) — и добровольцами и кадровыми военнослужащими. Об этом глава государства заявил во время оглашения послания Федеральному собранию в Гостином Дворе, трансляция которого ведется в Telegram-канале Кремля.

Он отметил, что его сердце наполняется гордостью за бойцов, которые участвуют в спецоперации. Президент выразил уверенность в том, что они «не отступят, не подведут и не предадут».

Во время оглашения послания глава государства также заявил, что боевые возможности Вооруженных сил (ВС) России увеличились многократно. Он добавил, что боевые части Вооруженных сил прочно завладели инициативой.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путину моментально докладывают об успехах российских военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции.

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      Никита Абрамов
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