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18:39, 29 февраля 2024Мир

Путин заявил о наличии способного поражать цели на территории Запада оружия

Путин: у РФ есть оружие, способное поражать цели на территории западных стран

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

У России в наличии есть оружие, способное поразить любую цель на территории западных стран. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию в Гостином Дворе. Его трансляция ведется в Telegram-канале Кремля.

«Они должны в конце концов понимать, что у нас тоже есть оружие, да и знают об этом, сейчас только я сказал: тоже есть оружие, которое может поражать цели на их территории», — сказал он.

Путин также отметил, что действия и заявления западных лидеров грозят «конфликтом с использованием ядерного оружия, а значит, уничтожением цивилизации».

Ранее российский лидер заявил, что обвинения в адрес России в планах разместить ядерное оружие в космосе являются вбросом.

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      Виктория Кондратьева
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