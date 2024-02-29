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14:27, 29 февраля 2024Наука и техника

Работу российского «Дрока» показали на видео

Работу расчета самоходного миномета «Дрок» показали на видео

Работу заряжающего новейшего самоходного миномета 2С41 «Дрок» на запорожском направлении СВО показали на видео. Соответствующую запись опубликовал Telegram-канал «Фронтовая птичка».

На ролике, снятом из боевого отделения российской установки, виден процесс заряжания миномета калибра 82 миллиметра и стрельбы.

В сообщении отметили, что примерно за 30 секунд «Дрок» способен совершить 15-17 выстрелов. Во время активной фазы боев у населенного пункта Вербовое расчеты 2С41 совершали по 300-500 выстрелов.

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Ранее в феврале в «Ростехе» сообщили, что миномет «Дрок» улучшат по итогам применения в ходе специальной военной операции. Разработчикам предложили повысить удобство работы, улучшить обитаемость и защищенность машины.

В июле стало известно о передаче экспериментальной партии минометов 2С41 «Дрок» российским военнослужащим. Установка на базе бронеавтомобиля «Тайфун» позволяет вести огонь, не выходя из машины, а переход техники в боевое положение занимает менее минуты.

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      Даниил Иринин
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