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15:35, 29 февраля 2024Россия

Раскрыт секрет «флага Украины» за спиной слушавшего послание Путина ветерана СВО

Похожий на флаг Украины значок у слушавшего послание Путина оказался флагом ХМАО

Фото: Unsplash

Значок, чья расцветка издалека напоминала сине-желтый флаг Украины у слушателя послания президента России Владимира Путина, оказался связан с РФ. Его «секрет» раскрыл Telegram-канал RTVI.

По данным портала, мужчина с таким значком, сидевший на послании за спиной ветерана специальной военной операции прапорщика Сергея Токаря, оказался депутатом думы Ханты-Мансийского автономного округа — флаг этого региона имеет сине-зеленую расцветку. Из-за белого освещения на мероприятии флаг ХМАО на значке парламентария получился на видео более ярким, и зеленый цвет издалека стал похож на желтый.

Незадолго до начала оглашения послания Токарь и депутат сделали совместную фотографию — на ней значок думы ХМАО виден более отчетливо.

Ранее сообщалось, что жителю Белгорода пришлось перекрашивать крышу из-за ее цвета после того, как его соседка пожаловалась губернатору региона Вячеславу Гладкову. Расцветка крыши была похожа на флаг Украины.

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      Марк Леонов
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