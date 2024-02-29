Россиян предупредили об опасности растворимого кофе

Физиолог Александр Созыкин рассказал, что при производстве растворимого кофе могут использовать низкокачественные ингредиенты. В комментарии для NEWS.ru он предупредил россиян об опасности этого популярного напитка.

Эксперт заверил, что при изготовлении растворимого кофе нередко используют дешевое и некачественное сырье. Поэтому, отметил он, постоянное употребление растворимого кофе может вызвать гастрит, панкретит и язву. Некачественный растворимый кофе также может содержать ароматизаторы и усилители вкуса, продолжил Созыкин.

Кроме того, физиолог призвал отказаться от употребления быстрорастворимого кофе в пакетиках. По словам специалиста, в них содержится много сахара и красителей.

Ранее проктолог, онколог Елена Смирнова рассказала о пользе натурального кофе. По ее словам, выпитые в день несколько чашек кофе значительно снижают риск развития рака кишечника, а также его рецидивов.