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19:32, 29 февраля 2024Забота о себе

Россиян призвали отказаться от инъекций ботокса в одну часть тела

Дерматолог Жовтан: введение ботокса в шею грозит ослаблением ее мышц

Фото: Unsplash

Инъекции ботокса в зону трапециевидной мышцы и мышц шеи для придания выраженных изгибов грозит нарушением положения шеи, рассказала дерматолог Наталия Жовтан. Отказаться от введения ботокса в эту часть тела она призвала россиян в беседе с News.ru.

Она напомнила, что барби-ботокс — это введение нейропротеина в зону трапециевидной мышцы и мышц шеи для придания более изящных изгибов. «Однако не стоит забывать, что нейропротеин расслабляет мышцы, а трапециевидная мышца входит в группу "опорных" мышц, поддерживающих положение головы», — напомнила дерматолог.

По словам Жовтан, с помощью этой процедуры неврологи лечат мигрени или заболевания, сопровождающиеся спазмом трапециевидной мышцы. Выполнять процедуру, подчеркнула она, должен специалист с соответствующей квалификацией. Врач отметила, что это небольшая мышца, и без видимого напряжения под действием препаратов она в лучшем случае не изменится в объеме и останется прежней. «При неблагоприятном исходе это может быть хоть и не стойкое, не длительное по времени ослабление мышц шеи и, как следствие, нарушение положения головы», — заключила Жовтан.

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      Александра Лисица
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