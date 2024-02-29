Россиян призвали отказаться от инъекций ботокса в одну часть тела

Дерматолог Жовтан: введение ботокса в шею грозит ослаблением ее мышц

Инъекции ботокса в зону трапециевидной мышцы и мышц шеи для придания выраженных изгибов грозит нарушением положения шеи, рассказала дерматолог Наталия Жовтан. Отказаться от введения ботокса в эту часть тела она призвала россиян в беседе с News.ru.

Она напомнила, что барби-ботокс — это введение нейропротеина в зону трапециевидной мышцы и мышц шеи для придания более изящных изгибов. «Однако не стоит забывать, что нейропротеин расслабляет мышцы, а трапециевидная мышца входит в группу "опорных" мышц, поддерживающих положение головы», — напомнила дерматолог.

По словам Жовтан, с помощью этой процедуры неврологи лечат мигрени или заболевания, сопровождающиеся спазмом трапециевидной мышцы. Выполнять процедуру, подчеркнула она, должен специалист с соответствующей квалификацией. Врач отметила, что это небольшая мышца, и без видимого напряжения под действием препаратов она в лучшем случае не изменится в объеме и останется прежней. «При неблагоприятном исходе это может быть хоть и не стойкое, не длительное по времени ослабление мышц шеи и, как следствие, нарушение положения головы», — заключила Жовтан.

Ранее косметолог Яна Анточи рассказала о необратимом вреде, к которому может привести стремление сэкономить на посещении косметологических кабинетов и покупка растворов для инъекций на маркетплейсах. По ее словам, у человека может возникнуть резкая аллергическая реакция на препарат.