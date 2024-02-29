Россиянин на автомобиле влетел в группу школьников и попал на видео

В Хакасии мужчина на автомобиле влетел в школьников, два подростка пострадали

В городе Усть-Абакане Республики Хакасии мужчина за рулем автомобиля влетел в группу школьников. Инцидент попал на видео, опубликованное в Telegram-канале «112».

На кадрах видно, как ехавший по заснеженной дороге автомобиль сворачивает на обочину и врезается в группу учеников, двоих из которых от удара отбрасывает в сторону.

В результате наезда пострадали два подростка. Одному из них диагностировали перелом кости руки, у другого выявили повреждение позвоночника. Находившийся за рулем 42-летний россиянин получил ссадины и ушибы.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением и съехал с колеи. По факту аварии назначена проверка.

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