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10:49, 29 февраля 2024Россия

Россиянин на автомобиле влетел в группу школьников и попал на видео

В Хакасии мужчина на автомобиле влетел в школьников, два подростка пострадали

Кадр: Telegram-канал «112»

В городе Усть-Абакане Республики Хакасии мужчина за рулем автомобиля влетел в группу школьников. Инцидент попал на видео, опубликованное в Telegram-канале «112».

На кадрах видно, как ехавший по заснеженной дороге автомобиль сворачивает на обочину и врезается в группу учеников, двоих из которых от удара отбрасывает в сторону.

В результате наезда пострадали два подростка. Одному из них диагностировали перелом кости руки, у другого выявили повреждение позвоночника. Находившийся за рулем 42-летний россиянин получил ссадины и ушибы.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением и съехал с колеи. По факту аварии назначена проверка.

Ранее в Нижнем Тагиле снегоход влетел в толпу людей на лыжной базе. Несколько человек, в том числе ребенок, получили травмы. Водитель снегохода пояснил, что у транспортного средства заклинила ручка газа.

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      Алан Босиков
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