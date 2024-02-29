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18:46, 29 февраля 2024Ценности

Россиянкам перечислили самую модную верхнюю одежду в период межсезонья

Редакторы моды Lamoda Манукова: бомбер станет модным в межсезонье в 2024 году

Фото: Jeremy Moeller / Getty Images

Старший редактор моды Lamoda Юлия Манукова перечислила россиянкам самую стильную верхнюю одежду в период межсезонья в 2024 году. Соответствующий материал публикует «Газета.ru».

По словам специалистки, модным предметом гардероба станет бомбер, которой можно сочетать как со спортивным костюмом, так и с платьем. «Особое внимание советуем обратить на бомберы из кожи — они самые дерзкие из всех возможных моделей, хотя, с другой стороны, нейлоновые версии уже стали классикой, которая, к тому же, защищает от дождей и ветра», — подчеркнула стилистка.

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Помимо этого, эксперт посоветовала носить шубу из искусственного меха прямого кроя с поясом или без и стеганую куртку свободного кроя. «У шубы не должно быть капюшона или воротника-стойки — это может выглядеть не слишком современно. Носите шубы с цветочными платьями, казаками и чуть небрежными шарфами», — уточнила Манукова.

Среди прочего, собеседница издания также обратила внимание на пальто макси и парку зеленого цвета. В заключение женщина заявила, что практичным станет коричневое пальто. «Это лучшая альтернатива черному и серому. А еще тот самый оттенок, который смотрится одновременно просто и роскошно», — подытожила она.

Ранее в феврале стилистка Александра Бадова назвала россиянкам одежду, которая портит фигуру. Так, эксперт посоветовала отказаться от прямых макси-юбок, которые зрительно увеличивают силуэт, а также длинных оверсайз-рубашек.

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