Россиянкам раскрыли действенные способы восстановить качество волос после зимы
Стилист Сергей Триголов раскрыл россиянкам действенные способы восстановить качество волос. Соответствующий материал публикует «Газета.Ru».
По словам специалиста, самым эффективным способом привести локоны в порядок после зимы является использование питательных масок. «Хорошо, если в составе маски будет кератин, масла и пептиды — они наиболее эффективно восстанавливают структуру волоса», — уточнил он.
Помимо этого, любителям фенов и стайлеров Триголов посоветовал приобрести средства с маслами карите, макадамии, жожоба и миндаля в составе. «Эти масла насыщают волосы влагой и создают защитный барьер, не позволяющий ей испаряться», — пояснил эксперт.
При этом собеседник издания подчеркнул, что упомянутые продукты важно использовать не менее двух раз в неделю, чтобы волосы получали достаточно увлажнения и питания.
«Наносите маску на влажные, но не сильно мокрые волосы на 2/3 длины, избегая прикорневую зону. Чтобы усилить действие маски, наденьте шапочку для душа — под воздействием тепла активные компоненты будут работать эффективнее», — заявил стилист.
В заключение Триголов также отметил результативность салонных процедур, которые восстанавливают поврежденные волосы.
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