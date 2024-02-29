Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
15:31, 29 февраля 2024Ценности

Россиянкам раскрыли действенные способы восстановить качество волос после зимы

Фото: Unsplash

Стилист Сергей Триголов раскрыл россиянкам действенные способы восстановить качество волос. Соответствующий материал публикует «Газета.Ru».

По словам специалиста, самым эффективным способом привести локоны в порядок после зимы является использование питательных масок. «Хорошо, если в составе маски будет кератин, масла и пептиды — они наиболее эффективно восстанавливают структуру волоса», — уточнил он.

Помимо этого, любителям фенов и стайлеров Триголов посоветовал приобрести средства с маслами карите, макадамии, жожоба и миндаля в составе. «Эти масла насыщают волосы влагой и создают защитный барьер, не позволяющий ей испаряться», — пояснил эксперт.

Материалы по теме:
Топ-15 мужских стрижек: модные тенденции 2023-2024 годов
Топ-15 мужских стрижек:модные тенденции 2023-2024 годов
2 ноября 2023
Модные в 2024 году женские стрижки: стилисты назвали топ-3 главных тренда
Модные в 2024 году женские стрижки:стилисты назвали топ-3 главных тренда
12 января 2024

При этом собеседник издания подчеркнул, что упомянутые продукты важно использовать не менее двух раз в неделю, чтобы волосы получали достаточно увлажнения и питания.

«Наносите маску на влажные, но не сильно мокрые волосы на 2/3 длины, избегая прикорневую зону. Чтобы усилить действие маски, наденьте шапочку для душа — под воздействием тепла активные компоненты будут работать эффективнее», — заявил стилист.

В заключение Триголов также отметил результативность салонных процедур, которые восстанавливают поврежденные волосы.

Ранее в феврале облысевшая блогерша Соня Хуссейн раскрыла простой способ отрастить волосы в домашних условиях. Помимо витаминов, Хуссейн выделила для себя действенное домашнее средство. Она посоветовала смешать кокосовое, миндальное, касторовое масла и масло черного тмина.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Ештокина
      Обсудить
      Последние новости

      Путин раскрыл детали о высокоскоростной магистрали между Москвой и Петербургом. Через какие города она пройдет?

      Внешний вид блогерши в необычных штанах привлек внимание пользователей сети

      Названа роль миротворцев в диалоге Молдавии и Приднестровья

      Волочкова раскрыла имя ставшего ее главной любовью миллиардера

      Иностранец получил суровый приговор за сбитого россиянина

      Кличко обвинил украинские власти в манипуляциях

      Песков объяснил появление международной повестки в послании Путина

      Российский боец рассказал о многодневном выживании в тылу противника в Авдеевке

      На Android появится альтернатива Face ID

      Два легкомоторных самолета столкнулись в аэропорту и попали на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше