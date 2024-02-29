Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:08, 29 февраля 2024Ценности

Российский стилист назвал любимую у женщин одежду на мужчинах

Стилист Алеко Надирян назвал пальто любимой у женщин одеждой на мужчинах

Фото: Edward Berthelot / Getty Images

Известный российский стилист Алеко Надирян назвал любимую у женщин одежду на мужчинах. Соответствующий пост появился в его Telegram.

Специалист рассказал, что проводил опрос, в ходе которого выяснил, что представительницы слабого пола предпочитают видеть на мужчинах водолазки и пальто. «Какой образ вам нравится больше? Нарочито-небрежный, спортивный, классический?», — спросил Надирян.

При этом эксперт проиллюстрировал свой пост подходящими образами. На размещенных кадрах манекенщики примерили длинные и короткие пальто черного, серого, бежевого и коричневого оттенков. Помимо этого, на моделях также были водолазки, кофты и худи в тон верхней одежде.

Ранее в феврале россиянкам назвали самые популярные туфли. Специалист заявил, что в теплое время года наиболее актуальной станет обувь, обшитая броским декором.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Ештокина
      Обсудить
      Последние новости

      В Британии обвинили Шольца в раскрытии разведданных. Какие секреты выдал канцлер?

      Российским водителям рассказали о больших переменах

      Названа цена самой маленькой квартиры в России

      В России вернули дополнительные сборы с угольной отрасли

      Шеф Пентагона встревожился из-за темпов продвижения Российской армии на Украине

      Российские военные подавили дроны ВСУ «Грозой»

      Появились подробности высадки из самолета раненого на СВО военного

      Российского блогера арестовали по делу об изготовлении детской порнографии

      Посол МИД Армении по особым поручениям ушел в отставку

      Шеф Пентагона заявил о перспективе войны с Россией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше