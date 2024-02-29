Российский стилист назвал любимую у женщин одежду на мужчинах

Стилист Алеко Надирян назвал пальто любимой у женщин одеждой на мужчинах

Известный российский стилист Алеко Надирян назвал любимую у женщин одежду на мужчинах. Соответствующий пост появился в его Telegram.

Специалист рассказал, что проводил опрос, в ходе которого выяснил, что представительницы слабого пола предпочитают видеть на мужчинах водолазки и пальто. «Какой образ вам нравится больше? Нарочито-небрежный, спортивный, классический?», — спросил Надирян.

При этом эксперт проиллюстрировал свой пост подходящими образами. На размещенных кадрах манекенщики примерили длинные и короткие пальто черного, серого, бежевого и коричневого оттенков. Помимо этого, на моделях также были водолазки, кофты и худи в тон верхней одежде.

Ранее в феврале россиянкам назвали самые популярные туфли. Специалист заявил, что в теплое время года наиболее актуальной станет обувь, обшитая броским декором.