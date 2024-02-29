Соседов перечислил непригодных для исполнения гимна России звезд

Критик Соседов: Клава Кока и Zivert не годятся для исполнения гимна России

Музыкальный критик Сергей Соседов назвал отечественных звезд, непригодных для исполнения гимна России. Его слова приводит NEWS.ru.

«Если певица популярна, но ее исполнение плохое, то и приглашать ее не нужно. Клава Кока, Люся Чеботина, например, или Zivert не годятся», — заявил Соседов.

Критик отметил, что гимн страны необходимо исполнять «красиво, мощно и диапазонально». Популярность артиста, по его словам, не играет роли. «Это должно быть ярким и запоминающимся», — заключил он.

Ранее российская эстрадная певица Полина Гагарина из-за плотного графика не смогла принять участие в исполнении гимна России перед матчем между сборными РФ и Сербии. Сейчас организаторы матча экстренно ищут ей замену.