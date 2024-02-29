Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
15:43, 29 февраля 2024Культура

Соседов перечислил непригодных для исполнения гимна России звезд

Критик Соседов: Клава Кока и Zivert не годятся для исполнения гимна России

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Музыкальный критик Сергей Соседов назвал отечественных звезд, непригодных для исполнения гимна России. Его слова приводит NEWS.ru.

«Если певица популярна, но ее исполнение плохое, то и приглашать ее не нужно. Клава Кока, Люся Чеботина, например, или Zivert не годятся», — заявил Соседов.

Критик отметил, что гимн страны необходимо исполнять «красиво, мощно и диапазонально». Популярность артиста, по его словам, не играет роли. «Это должно быть ярким и запоминающимся», — заключил он.

Ранее российская эстрадная певица Полина Гагарина из-за плотного графика не смогла принять участие в исполнении гимна России перед матчем между сборными РФ и Сербии. Сейчас организаторы матча экстренно ищут ей замену.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Рюрикова
      Обсудить
      Последние новости

      Путин раскрыл детали о высокоскоростной магистрали между Москвой и Петербургом. Через какие города она пройдет?

      Внешний вид блогерши в необычных штанах привлек внимание пользователей сети

      Названа роль миротворцев в диалоге Молдавии и Приднестровья

      Волочкова раскрыла имя ставшего ее главной любовью миллиардера

      Иностранец получил суровый приговор за сбитого россиянина

      Кличко обвинил украинские власти в манипуляциях

      Песков объяснил появление международной повестки в послании Путина

      Российский боец рассказал о многодневном выживании в тылу противника в Авдеевке

      На Android появится альтернатива Face ID

      Два легкомоторных самолета столкнулись в аэропорту и попали на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше