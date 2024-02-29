Гражданина Украины осудили в России на 12 лет за шпионаж

В Брянске суд приговорил гражданина Украины к 12 годам за шпионаж

Брянский областной суд приговорил к 12 годам лишения свободы гражданина Украины, признав его виновным в шпионаже. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Судебный процесс проходил в закрытом режиме. Подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Суд установил, что мужчину завербовала украинская спецслужба и отправила на территорию Брянской области для сбора информации о дислокации войск Вооруженных сил России. Шпиона выявили и привлекли к уголовной ответственности сотрудники управления ФСБ по Брянской области.

28 февраля сообщалось, что Киевский районный суд Симферополя арестовал агента украинских спецслужб, который собирал сведения о подразделениях Росгвардии в зоне специальной военной операции (СВО). Он отправлен под стражу на два месяца.