Стриптизер бросил работу и стал бойцом ММА

Мужчина променял работу стриптизера на борца смешанных единоборств (ММА). Его историю рассказывает The Sun.

31-летний Аконн Ванлисс стал стриптизером по совету старого друга. Мужчина путешествовал по разным странам, выступая с мужским стриптизом, и параллельно занимался спортом. В 2023 году он осознал, что хочет связать свою жизнь с единоборством, поэтому отказался от прежней работы в пользу новой профессиональной деятельности.

Ванлисс признался, что спорт оказался для него гораздо более спокойным занятием, нежели стриптиз. Он объяснил, что на ринге боец либо проигрывает, либо одерживает победу. А исполнитель экзотических танцев вынужден находиться в постоянном напряжении в попытках удивить публику. «Я думаю, выступления перед женщинами сломали бы многих мужчин, которые являются чемпионами мира на ринге», — считает он.

Сейчас бывший стриптизер посвящает все свое время тренировкам и планирует достичь высот в спорте. «Через 12 месяцев я хочу стать миллионером, сильнейшим из всех бойцов и быть признанным лучшим легковесом Европы — вот мои цели!» — делится планами Ванлисс.

Ранее сообщалось, что в США мужчина стал стриптизером, чтобы заплатить за обучение в колледже. Он отметил, что совсем не пожалел о выборе профессии.

