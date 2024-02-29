Создан способ точно определять местоположение человека по смартфону

arXiv: связь 5G и станция помогут точно определить местоположение смартфона

Испанские ученые рассказали о создании технологии, которая позволяет точно определять местоположение подключенного к станции смартфона. Результаты исследования были опубликованы на сервере препринтов arXiv.

В материале говорится, что геолокацию конкретного пользователя, подключенного к сети телефона, можно определить с помощью триангуляции, однако для этого необходимо как минимум три сотовые станции. Ученые Политехнического университета (UPM) и Университета Карла III (UC3M) рассказали о создании станции, позволяющей в одиночку определить местоположение конкретного гаджета.

Специалисты отметили, что спроектировали маршрутизатор, который полагается на стандарты 5G и WiFi 7, использующие частоты выше 20 гигагерц. В первую очередь станция находит смартфон, а затем начинает измерять расстояние до него посредством отправки сигналов. «Чем дальше человек удален от станции, тем дольше сигнал находится в эфире», — объяснили принцип действия инженеры.

По их словам, новый способ позволил им определить местоположение телефона, удаленного на расстоянии 7 метров, с точностью до 3 сантиметров. Ученые отметили, что в будущем с помощью базовых станций можно будет более точно контролировать передвижения роботов и автономных транспортных средств.

В середине февраля инженеры Университета Глазго (Шотландия) рассказали о создании роботизированной собаки-поводыря, работающей с помощью искусственного интеллекта. В рамках тестирования робот смог провести экскурсию в музее.