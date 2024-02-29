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17:58, 29 февраля 2024Силовые структуры

Ударившего ножом незнакомца на открытии мемориальной доски россиянина арестовали

В Москве суд арестовал мужчину, ударившего ножом незнакомца в центре города

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Москве суд арестовал мужчину, который ударил ножом организатора открытия мемориальной доски герою Советского Союза, летчику-штурмовику Генриху Гофману во время мероприятия. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Нападавшему проведут психолого-психиатрическую экспертизу. Расследование возбужденного в отношении него уголовного дела находится на контроле в Пресненской межрайонной прокуратуре.

Инцидент произошел 27 февраля на улице Малая Грузинская. Обвиняемый подошел к ранее незнакомому мужчине и, выкрикивая угрозы, ударил его ножом в лицо. Полицейские повалили злоумышленника на землю, однако тот попытался нанести ножевые удары и им.

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