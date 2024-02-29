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21:04, 29 февраля 2024Бывший СССР

В Белоруссии СВО назвали «учебником» для армии республики

Замминистр обороны Белоруссии Жук назвал СВО учебником для белорусской армии

Фото: Анатолий Жданов / Globallookpress.com

Специальная военная операция (СВО) стала учебником для Вооруженных сил (ВС) Белоруссии, а военнослужащие Российской армии активно передают свой опыт белорусским коллегам. Об этом в интервью изданию «Беларусь сегодня» заявил заместитель министра обороны республики Андрей Жук.

«Сейчас активно совершенствуем боевую подготовку бойцов, в том числе и с привлечением российских военных (...). Специальная военная операция для нас является в какой-то степени учебником. Из него мы берем информацию, чему и как учить военнослужащих», — заявил замминистра.

Он добавил, что белорусскую армию особенно интересует опыт российских артиллеристов, танкистов, специалистов по зенитным ракетным установкам и операторов беспилотных летальных аппаратов.

В январе стало известно, что белорусских военнослужащих отправят в Россию на курсы по подготовке военных инструкторов. Как сообщили в Минобороны республики, курсанты отдельно изучат опыт ВС России, приобретенный при проведении СВО.

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      Глеб Палехов
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