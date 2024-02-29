В Британии рассказали о реакции нового главкома ВСУ на ситуацию под Авдеевкой

Меркурис: Сырский обвинил офицеров ВСУ за разгром на Запорожье и под Авдеевкой

Новый главнокомандующий вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский обвинил своих военачальников в ухудшающейся для украинской армии ситуации на фронте. Об этом в своем YouTube-канале рассказал британский военный аналитик Александр Меркурис.

Эксперт пояснил, что главком выразил недовольство положением дел на Запорожье и под Авдеевкой в Донбассе. Также Меркурис сказал, что Сырский пытается стабилизировать фронт, постоянно отправляя на передовую все новые отряды. «Он тратит человеческий ресурс, но российскую армию не удается сдержать», — резюмировал аналитик.

