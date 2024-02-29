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14:18, 29 февраля 2024Бывший СССР

В Грузии назвали невозможным иностранное вмешательство в выборы

Мэр Тбилиси Каладзе: ни одна страна не сможет вмешаться в выборы в Грузии

Фото: Kulumbegashvili Tamuna / Globallookpress.com

Ни одна страна не сможет вмешаться в парламентские выборы, которые пройдут в Грузии в октябре 2024 года. Назвал невозможным иностранное вмешательство в предстоящие выборы генеральный секретарь правящей партии республики «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе, передает ТАСС.

«Выборы пройдут демократично, как это происходило в прежние годы. Ни России, ни Америке, ни Европе, ни одной стране не будет дана возможность вмешаться во внутренние дела Грузии и попытаться устроить беспорядки», — заявил он.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что хочет, чтобы по итогам выборов к власти пришло новое коалиционное правительство. Она отметила, что работает со всеми партиями, кроме правящей, чтобы создать платформу для тех, кто придет в парламент после выборов.
25 февраля российский политолог Александр Дудчак заявил, что на фоне выборов в Грузии могут вспыхнуть протесты. Он отметил, что европейскую повестку в республике главным образом продвигает президент Саломе Зурабишвили.

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      Александр Курбатов
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