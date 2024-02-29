В Кремле прокомментировали сообщение о помогающем Украине британском адмирале

Песков: в Кремле не информированы о помогающем Украине британском адмирале

В Кремле не располагают информацией о помощи Украине со стороны начальника штаба обороны Вооруженных сил Великобритании адмирала Энтони Радакина. С таким заявлением в интервью телеканалу RTVI выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Что касается этого офицера, то, конечно, мы в администрации [президента РФ] не располагаем такими данными, но, наверное, военным нашим об этом известно», — прокомментировал сообщение представитель Кремля.

Ранее издание Express сообщило, что Радакин является основным автором операций украинского флота против России в Черном море.