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19:03, 29 февраля 2024Мир

В Кремле прокомментировали сообщение о помогающем Украине британском адмирале

Песков: в Кремле не информированы о помогающем Украине британском адмирале

Фото: Martyn Wheatley / Globallookpress.com

В Кремле не располагают информацией о помощи Украине со стороны начальника штаба обороны Вооруженных сил Великобритании адмирала Энтони Радакина. С таким заявлением в интервью телеканалу RTVI выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Что касается этого офицера, то, конечно, мы в администрации [президента РФ] не располагаем такими данными, но, наверное, военным нашим об этом известно», — прокомментировал сообщение представитель Кремля.

Ранее издание Express сообщило, что Радакин является основным автором операций украинского флота против России в Черном море.

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      Виктория Кондратьева
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