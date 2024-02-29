Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:03, 29 февраля 2024Россия

В Кремле высказались об основном акценте послания Путина

Песков: акцент в послании Путина будет сделан на суверенизации РФ
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Евгения Новоженина / Reuters

Основной акцент в послании президента России Владимира Путина Федеральному собранию будет сделан на суверенизации Российской Федерации, заявил Первому каналу официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Будет ли большая часть, предназначенная для слушателей в зарубежных странах, — нет. Она будет [в целом], безусловно», — уточнил Песков.

При этом главной темой выступления будет именно продолжение суверенизации страны.

Ранее Песков сообщил, что послание Владимира Путина Федеральному собранию будет содержать важные заявления для истории страны.

Президент РФ огласит послание 29 февраля в 12:00. В речи от 2023 года российский лидер объявил, что Москва приостанавливает участие в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Алимпиева
      Обсудить
      Последние новости

      На Западе увидели вражду между Шольцем и Макроном. Причиной стали слова президента Франции об Украине

      Обнаружена редкая сверхгигантская звезда

      В России отреагировали на заявление МОК о новых требованиях для допуска на ОИ-24

      ТНТ снимет новогодний ремейк еще одной комедии Гайдая

      Немецкие туристы подали в суд на пятизвездочный отель из-за узкой кровати

      В Кремле высказались об основном акценте послания Путина

      Минобороны подтвердило уничтожение отряда элитного спецназа ВСУ

      Сын Алибасова прокомментировал слухи о парализации отца

      В России перестанут предсказывать погоду по западным данным

      В Кремле уличили Макрона в отсутствии инстинкта самосохранения

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше