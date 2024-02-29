В Кремле высказались об основном акценте послания Путина

Песков: акцент в послании Путина будет сделан на суверенизации РФ

Основной акцент в послании президента России Владимира Путина Федеральному собранию будет сделан на суверенизации Российской Федерации, заявил Первому каналу официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Будет ли большая часть, предназначенная для слушателей в зарубежных странах, — нет. Она будет [в целом], безусловно», — уточнил Песков.

При этом главной темой выступления будет именно продолжение суверенизации страны.

Ранее Песков сообщил, что послание Владимира Путина Федеральному собранию будет содержать важные заявления для истории страны.

Президент РФ огласит послание 29 февраля в 12:00. В речи от 2023 года российский лидер объявил, что Москва приостанавливает участие в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.