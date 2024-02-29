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11:52, 29 февраля 2024Россия

В Кремле анонсировали важные для истории России заявления Путина

Песков: послание Путина будет важным для истории РФ, его будут анализировать

Фото: Григорий Сысоев / ТАСС

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию будет содержать важные заявления для истории страны. Их анонсировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

По словам Пескова, послание главы государства будет важным не только для российской аудитории — его будут изучать и в мире.

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«Важные для истории нашей страны (...) однозначно, будут. В любом послании президента есть важные для истории нашей страны решения, инициативы и озвученные проекты. Так будет и на этот раз», — приводит агентство слова Пескова.

Путин огласит послание сегодня, 29 февраля в 12:00. В речи от 2023 года российский лидер объявил, что Москва приостанавливает участие в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

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