В Кремле анонсировали важные для истории России заявления Путина

Песков: послание Путина будет важным для истории РФ, его будут анализировать

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию будет содержать важные заявления для истории страны. Их анонсировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

По словам Пескова, послание главы государства будет важным не только для российской аудитории — его будут изучать и в мире.

«Важные для истории нашей страны (...) однозначно, будут. В любом послании президента есть важные для истории нашей страны решения, инициативы и озвученные проекты. Так будет и на этот раз», — приводит агентство слова Пескова.

Путин огласит послание сегодня, 29 февраля в 12:00. В речи от 2023 года российский лидер объявил, что Москва приостанавливает участие в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

