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11:48, 29 февраля 2024Россия

В Кремле заявили о тщательно просчитанных планах Путина

Песков: Путин не выступал с пустыми обещаниями, все его планы просчитаны

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Президент России Владимир Путин никогда не выступал с пустыми обещаниями. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, рассуждая о предстоящем послании главы государства Федеральному собранию, передает ТАСС.

Пресс-секретарь подчеркнул, что все планы Путина тщательно просчитаны.

Песков также предположил, что в послании президента России будут важные для истории страны тезисы.

До этого журналисты заметили военных в Гостином дворе перед посланием президента Путина.

Президент России огласит послание 29 февраля в 12:00. В речи от 2023 года российский лидер объявил, что Москва приостанавливает участие в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

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      Анна Щербакова
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