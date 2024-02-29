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06:15, 29 февраля 2024Мир

В МИД России оценили соглашения между Киевом и странами Запада

Захарова заявила, что соглашения по безопасности Киева и Запада ничего не меняют

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Соглашения по безопасности, подписанные между Киевом и рядом стран Запада, ничего не меняют по существу. Об этом РИА Новости заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат указала, что эти документы лишь констатируют военную и финансовую помощь Украине. «В Киеве их уже окрестили "гарантиями безопасности", хотя о "гарантиях" во всех документах речи нет», — пояснила она.

Более того, отметила Захарова, представители западных государств говорят об этих соглашениях как о пустых и необязательных. В частности, она напомнила, что министр иностранных дел Италии Антонио Таяни описал соглашение с Украиной как «политическое и символическое», не имеющее юридической силы.

Ранее украинское издание «Зеркало недели» сообщало, что Украина в марте 2024 года может подписать соглашение с США о гарантиях взаимной безопасности по образцу аналогичных договоров с Германией и Францией.

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      Марина Совина
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