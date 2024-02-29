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16:33, 29 февраля 2024Россия

В Москве мужчина попытался открыть двери уходящей электрички и лишился ног

MK.RU: житель Москвы попытался открыть двери электрички и лишился обеих ног

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Житель Москвы на одной из станции на западе города попытался открыть двери уходящей электрички и лишился обеих ног. Об этом стало известно MK.RU.

По сведениям издания, 27-летний мужчина задумался и пропустил посадку на подошедший поезд. В последний момент он попытался сесть в вагон, но не успел.

Пассажир решил открыть закрывшиеся двери, однако электричка начала движение. Поток воздуха сбил мужчину с ног, после чего он соскользнул с платформы под колеса поезда.

Пострадавшему отрезало ноги ниже колена. Его доставили в реанимацию.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге 34-летний мужчина выжил после попадания на железнодорожные пути. Горожанина удалось оперативно госпитализировать.

До этого на станции Рижская в Москве электричка сбила трех человек, стоявших на путях.

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      Анна Щербакова
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