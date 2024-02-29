В Нидерландах потребовали не отправлять войска на Украину

Нидерландская партия FvD призвала не допустить ввода войск страны на Украину

Ультраправая голландская популистская партия «Форум за демократию» (FvD) потребовала от властей не отправлять войска страны на Украину. Соответствующая петиция опубликована на сайте партии.

В тексте петиции отмечается, что нельзя допустить, чтобы нидерландских солдат уничтожали в «непреодолимой войне против России». «Мы должны предотвратить это любой ценой. (...) Призыв к миру как никогда важен», — говорится в сообщении. Петицию поддержали уже более 10 тысяч человек.

Ранее командующий Вооруженными силами Нидерландов Онно Эйхелсхейм счел преждевременным обсуждение отправки войск НАТО на Украину. При этом он заявил, что следует оставить все возможности открытыми.