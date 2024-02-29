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17:28, 29 февраля 2024Путешествия

В Роспотребнадзоре прокомментировали жалобы туристов на ротавирус в Домбае

В КЧР опровергли сообщение о вспышке ротавируса на горнолыжных курортах региона

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Роспотребнадзор Карачаево-Черкессии (КЧР) опроверг информацию о вспышке ротавируса на горнолыжных курортах региона. Об этом сообщило издание TourDom в Telegram-канале.

«Эпидемии нет. По статистике у нас примерно 10 случаев заболевания в месяц», — прокомментировали в ведомстве. Однако, как отмечает источник, статистика основывается на отчетах медиков, тогда как туристы не всегда обращаются к врачам.

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Представитель Роспотребнадзора республики подтвердил, что жалобы в Домбае и на других курортах есть, но вода там хорошего качества. Например, в Архызе она добывается из скважины и разливается по бутылкам. «Не могу сказать, что какое-то кафе может быть очагом инфекции, ситуация другая. Скученность, и люди заражают друг друга», — добавили в ведомстве.

Российские туристы пожаловались на вспышку ротавирусной инфекции в Домбае, Архызе и Теберде. Предположительно, источником заражения могут быть привозная вода или местные кафе, которые повторно используют одноразовую посуду.

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      Мария Борисова
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