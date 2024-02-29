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16:36, 29 февраля 2024Экономика

В России проработают более справедливое налогообложение

Силуанов анонсировал работу над более справедливым налогообложением в России
Антон Силаунов

Антон Силаунов. Фото: Federation Council of Russia / Globallookpress.com

Минфин России проработает вместе с законодателями и бизнесом более справедливое налогообложение, рассказал глава ведомства Антон Силуанов, слова которого приводит РИА Новости.

«Такие предложения будут в этом году представлены в правительство, обсуждены, проговорены с парламентом», — объяснил министр.

Ранее президент страны Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному собранию предложил настроить дифференцированную систему налогообложения, устранив лазейки для ухода от налогов или их занижения.

Согласно его инициативе, помимо увеличения ставок для богатых граждан, нужно снизить налоговую нагрузку на семьи, в том числе за счет налоговых вычетов. Также глава государства поручил модернизировать налоговую систему и зафиксировать ее в новом виде до 2030 года.

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      Дмитрий Воронин
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