В России заявили об отсутствии призывников в зоне проведения СВО

Иванов: в зоне проведения СВО нет и не может быть призывников

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) нет и не может быть «никаких призывников». Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов в интервью «России-24». Слова политика приводит ТАСС.

Иванов указал, что сейчас по меньшей мере половина солдат служит в Российской армии по контракту.

Спецпредставитель президента России выразил уверенность, что Россия достигнет поставленных целей в зоне проведения спецоперации. «Победа будет за нами», — сказал он и подчеркнул, что это уже начинает проявляться на линии боевого соприкосновения.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что с начала СВО украинские войска потеряли 444 тысячи человек. По его данным, ежедневные потери Вооруженных сил Украины превышают 800 человек. Перед этим президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за время проведения спецоперации Украина потеряла 31 тысячу человек.