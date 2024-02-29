Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:01, 29 февраля 2024Россия

В России заявили об отсутствии призывников в зоне проведения СВО

Иванов: в зоне проведения СВО нет и не может быть призывников
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) нет и не может быть «никаких призывников». Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов в интервью «России-24». Слова политика приводит ТАСС.

Иванов указал, что сейчас по меньшей мере половина солдат служит в Российской армии по контракту.

Спецпредставитель президента России выразил уверенность, что Россия достигнет поставленных целей в зоне проведения спецоперации. «Победа будет за нами», — сказал он и подчеркнул, что это уже начинает проявляться на линии боевого соприкосновения.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что с начала СВО украинские войска потеряли 444 тысячи человек. По его данным, ежедневные потери Вооруженных сил Украины превышают 800 человек. Перед этим президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за время проведения спецоперации Украина потеряла 31 тысячу человек.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      На Западе увидели вражду между Шольцем и Макроном. Причиной стали слова президента Франции об Украине

      В ДНР объяснили прекращение беспорядочных обстрелов ВСУ по Донецку

      Раненого на СВО военного высадили из самолета авиакомпании «Победа»

      Российский хоккеист заступился за соотечественника и устроил драку в НХЛ

      ФСБ задержала находящегося в федеральном розыске украинца

      Обнаружены следы гигантского древнего цунами

      Дрон сбросил взрывное устройство на инфраструктурный объект в российском регионе

      Россиянам раскрыли эффективные способы борьбы со страхами

      Названа самая популярная версия Xiaomi 14

      Заявления о вражде Шольца и Макрона из-за Украины объяснили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше