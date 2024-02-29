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03:15, 29 февраля 2024Интернет и СМИ

В США оценили эффективность армии страны

Журналист Карлсон: армия США неэффективна и коррумпирована

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Kremlin / Reuters

Журналист из США Такер Карлсон заявил о неэффективности и коррумпированности вооруженных сил страны.

Он отметил, что американские войска в последний раз одерживали победу в крупной войне более 80 лет назад. По словам журналиста, проблема не в солдатах, а в командовании, которое разрушает армию. Он добавил, что это представляет угрозу для американцев.

Ранее бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор указал на истощение Вооруженных сил США. «Вооруженные силы США, существовавшие в 1991 году, больше не существуют. У нас слабый резерв. Армия не может больше набирать военных», — посетовал он.

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      Марина Совина
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