Журналист Карлсон: армия США неэффективна и коррумпирована

Журналист из США Такер Карлсон заявил о неэффективности и коррумпированности вооруженных сил страны.

Он отметил, что американские войска в последний раз одерживали победу в крупной войне более 80 лет назад. По словам журналиста, проблема не в солдатах, а в командовании, которое разрушает армию. Он добавил, что это представляет угрозу для американцев.

Ранее бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор указал на истощение Вооруженных сил США. «Вооруженные силы США, существовавшие в 1991 году, больше не существуют. У нас слабый резерв. Армия не может больше набирать военных», — посетовал он.