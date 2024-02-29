В США раскрыли блеф НАТО в отношении войны с Россией

Полковник Макгрегор: у НАТО недостаточно войск для войны с Россией

У Североатлантического альянса недостаточно войск, чтобы отправить их на войну с Россией. Об этом в интервью журналисту Стивену Гарднеру заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«Говоря откровенно, НАТО держит очень слабую позицию и блефует, и мы [США] к этому причастны, поскольку мы много хвастаемся, но отправить нам некого», — констатировал он.

По словам экс-советника, позиции России сильнее и Москва не блефует. Он подчеркнул, что у НАТО нет достаточного количества войск, чтобы отправить свой контингент на Украину и противостоять России.

Кроме того, эксперт напомнил, что многие европейские страны передали большую часть своих вооружений Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Ранее Макгрегор заявил, что Россия умело противостоит западным санкциям. Он отметил, что пока Запад пытается навредить Москве, она умело ведет финансовую войну.