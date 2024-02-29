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16:26, 29 февраля 2024Мир

В США заявили о худшем месяце для Байдена

Newsweek: февраль стал худшим месяцем в политической карьере Байдена

Фото: Tom Brenner / Reuters

Февраль 2024 года стал худшим месяцем в политической карьере президента США Джо Байдена. Об этом сообщает Newsweek.

Как отмечает издание, в январе на американского лидера обрушилось множество проблем, включая разоблачительный отчет об его умственных способностях, давление, оказываемое на него республиканцами по вопросам иммиграции и безопасности границ, опросы общественного мнения, которые показывают, что демократам не хватает политики эпохи бывшего президента США Дональда Трампа, а также победа его независимого оппонента Роберта Кеннеди-младшего, который попал в избирательный бюллетень в Аризоне и Джорджии.

Однако и февраль не был для него благоприятным. «Байден находится в очень сложном положении, приближаясь к переизбранию в 2024 году», — заявил политический стратег Стив Митчелл.

«Всеобщие выборы становятся матчем-реваншем между ним и его предшественником. А текущие прогнозы RealClearPolitics на 2024 год показывают, что Трамп опережает Байдена на 2 процентных пункта», — говорится в материале.

По словам политолога Джона Питни, февраль был трудным месяцем для Байдена, а его единственным утешением является то, что у Трампа он тоже был тяжелый.

Ранее официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что американскому лидеру не требуется оценка умственных способностей. Она подчеркнула, что это оценка врача Байдена. Кроме того, к такому же выводу пришел невролог.

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      Виктория Кондратьева
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