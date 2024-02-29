В Турции рассказали о росте экономики страны

Рост экономики Турции в 2023 году составил 4,5 процента

В 2023 году ВВП Турции вырос на 4,5 процента по сравнению с предыдущим периодом. Об этом со ссылкой на данные Бюро статистики республики (TUIK) пишет РИА Новости.

При этом годом ранее экономика страны увеличилась на 5,6 процента. В ведомстве рассказали, что расчет годового ВВП производился путем суммирования четырех периодов по цепному индексу.

ВВП на душу населения в Турции в 2023 году составил 13,11 тысячи в долларовом выражении.

Ранее стало известно, что в январе инфляция в республике ускорилась до 6,7 процента. В декабре 2023 года рост цен в месячном выражении составлял 2,93 процента. Годовой показатель по итогам января 2024-го также вырос — до 64,86 процента.

Ранее новый глава Центрального банка Турции Фатих Карахан заявил, что регулятор намерен продолжить борьбу с ростом цен. По его словам, жесткая денежно-кредитной политика сохранится до тех пор, пока инфляция не снизится до целевого уровня. «Мы определенно не допустим ухудшения инфляционных прогнозов», — пообещал управляющий турецкого ЦБ.