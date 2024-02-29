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16:29, 29 февраля 2024Мир

Венгрия выступила против переизбрания фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии

В МИД Венгрии выступили против переизбрания фон дер Ляйен на пост главы ЕК

Фото: Alina Smutko / Reuters

Будапешт выступает против переизбрания Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии (ЕК), поскольку ее решения ухудшают ситуацию в Евросоюзе. Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, его цитирует ТАСС.

«Было бы хорошо, если бы уже вскоре после окончания срока действия ее мандата она больше не делала никаких заявлений и не принимала никаких решений о ситуации в Европе, ни в области внешней политики, ни в области экономики или безопасности», — сказал дипломат.

Ранее фон дер Ляйен призвала станы Европейского союза увеличить расходы на производство вооружений на своей территории ради защиты суверенитета. «В основе должен лежать простой принцип: Европа должна тратить больше, тратить лучше, тратить по-европейски», — заявила она.

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      Виктория Кондратьева
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