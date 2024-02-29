Власти Киева рассказали о рубежах обороны вокруг города

Попко: вокруг Киева создали несколько рубежей обороны в 1000 километров

Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко заявил, что вокруг Киева создано несколько рубежей обороны протяженностью около одной тысячи километров. Об этом пишет РИА Новости.

Как рассказал Попко в интервью телеканалу ТСН, первый рубеж Киева расположен «довольно далеко» от украинского столицы. Власти построили «надежные системы огневого поражения, инженерные заграждения всех типов, противовоздушной и противотанковой обороны, всестороннего обеспечения».

Он подчеркнул, что подробная информация по организации рубежей обороны, расположения и средств, и их наращивании является закрытой, поэтому ее большую часть относительно обороны Киева с северного направления не оглашают.

Ранее майор и начальник штаба бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Богдан Кротевич рассказал о сложности обороны Киева. По его словам, для обороны столицы и Харькова необходима ротация войск.