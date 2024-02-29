Власти Киева рассказали о рубежах обороны вокруг города
Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко заявил, что вокруг Киева создано несколько рубежей обороны протяженностью около одной тысячи километров. Об этом пишет РИА Новости.
Как рассказал Попко в интервью телеканалу ТСН, первый рубеж Киева расположен «довольно далеко» от украинского столицы. Власти построили «надежные системы огневого поражения, инженерные заграждения всех типов, противовоздушной и противотанковой обороны, всестороннего обеспечения».
Он подчеркнул, что подробная информация по организации рубежей обороны, расположения и средств, и их наращивании является закрытой, поэтому ее большую часть относительно обороны Киева с северного направления не оглашают.
Ранее майор и начальник штаба бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Богдан Кротевич рассказал о сложности обороны Киева. По его словам, для обороны столицы и Харькова необходима ротация войск.