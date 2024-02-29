Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:42, 29 февраля 2024Бывший СССР

Власти Киева рассказали о рубежах обороны вокруг города

Попко: вокруг Киева создали несколько рубежей обороны в 1000 километров

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко заявил, что вокруг Киева создано несколько рубежей обороны протяженностью около одной тысячи километров. Об этом пишет РИА Новости.

Как рассказал Попко в интервью телеканалу ТСН, первый рубеж Киева расположен «довольно далеко» от украинского столицы. Власти построили «надежные системы огневого поражения, инженерные заграждения всех типов, противовоздушной и противотанковой обороны, всестороннего обеспечения».

Он подчеркнул, что подробная информация по организации рубежей обороны, расположения и средств, и их наращивании является закрытой, поэтому ее большую часть относительно обороны Киева с северного направления не оглашают.

Ранее майор и начальник штаба бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Богдан Кротевич рассказал о сложности обороны Киева. По его словам, для обороны столицы и Харькова необходима ротация войск.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В Британии обвинили Шольца в раскрытии разведданных. Какие секреты выдал канцлер?

      Две роты ВСУ были уничтожены вакуумной бомбой весом полторы тонны

      Власти Киева рассказали о рубежах обороны вокруг города

      Российским водителям рассказали о больших переменах

      Жителей российского города предупредили о пяти движущихся беспилотниках

      В Белгородской области сбили беспилотник

      Сборную России по хоккею наказали за отказ от наград на турнире в Белоруссии

      Шольц объяснил нежелание Германии передать Украине ракеты Taurus

      В Британии рассказали о реакции нового главкома ВСУ на ситуацию под Авдеевкой

      Самая сексуальная автогонщица в мире показала фигуру в откровенном корсете

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше